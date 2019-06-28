Putin'le Trump 11 ay sonra Osaka'da bir araya geldi

Ülkeleri hem ikili ilişkiler hem de uluslararası gelişmelere bakışları bakımından gergin bir dönemden geçen Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. Bu, iki liderin Temmuz 2018'den sonraki ilk yüz yüze görüşmeleri.

Osaka'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump, kapalı kapıların ardında görüşmeden önce basına kısa açıklamalar yaptı ve el sıkıştı.

Trump son olarak Temmuz 2018'de Helsinki'de bir araya geldiği Putin için, "Devlet Başkanı Putin'le olmak çok büyük bir onur" dedi ve "Onunla çok, çok iyi bir ilişkimiz var" diye ekledi.

Osaka'daki görüşmelerinin gündeminde ticaret ve silahların yaygınlaşmasını önleme gibi maddelerin yer aldığını belirten Trump, 'Rusya ile ilişkilerinin bir dizi olumlu şeye gebe olduğunu' ifade etti.

PUTİN: BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Rusya lideri Putin de Trump ile neredeyse 12 aydır yüz yüze görüşmemiş olsalar da bu esnada Rus ve ABD'li yetkililerin görüşmelerine devam ettiğini, yani ülkeler arasındaki diyaloğun tamamıyla kopmadığını söyledi.

Putin, Osaka'daki görüşmelerindeyse Trump ile diyaloğa bıraktıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

TRUMP'TAN PUTİN'E: SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYİN

Liderler görüşmeye geçmeden önce sözlerini tamamlarken odadaki gazetecilerden birisi Trump'a, 'seçimlere müdahale etmemesi konusunda Putin'e bir şeyler söyleyip söylemeyeceğini' sordu.

Trump da "Tabii ki söyleyeceğim" dedi ve esprili bir dille Putin'e hitaben, "Seçimlere müdahale etmeyin" diye ekledi.

Rusya lideri ise Trump'ın bu sözlerine gülümseyerek yanıt verdi.

Rusya'nın, Trump'ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları o dönemden beri ikili ilişkilerin peşini bırakmıyor. Seçimlere 'Rus müdahalesinin' olup olmadığının incelenmesi için başlatılan ve başına özel yetkili savcı Robert Mueller'in getirildiği soruşturmanın sonucunda seçim kampanyası döneminde Trump'ın ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına ilişkin bir kanıt bulunamamıştı. Fakat bu rapora rağmen ABD'de tartışmalar bitmiş değil.