Kayıt
11:35 28 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Vladimir Putin- Donald Trump

    Putin'le Trump 11 ay sonra Osaka'da bir araya geldi

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Ülkeleri hem ikili ilişkiler hem de uluslararası gelişmelere bakışları bakımından gergin bir dönemden geçen Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. Bu, iki liderin Temmuz 2018'den sonraki ilk yüz yüze görüşmeleri.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    G20 zirvesi başladı: Aile fotoğrafı çekildi
    Osaka'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump, kapalı kapıların ardında görüşmeden önce basına kısa açıklamalar yaptı ve el sıkıştı.

    Trump son olarak Temmuz 2018'de Helsinki'de bir araya geldiği Putin için, "Devlet Başkanı Putin'le olmak çok büyük bir onur" dedi ve "Onunla çok, çok iyi bir ilişkimiz var" diye ekledi.

    Osaka'daki görüşmelerinin gündeminde ticaret ve silahların yaygınlaşmasını önleme gibi maddelerin yer aldığını belirten Trump, 'Rusya ile ilişkilerinin bir dizi olumlu şeye gebe olduğunu' ifade etti.

    PUTİN: BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

    Rusya lideri Putin de Trump ile neredeyse 12 aydır yüz yüze görüşmemiş olsalar da bu esnada Rus ve ABD'li yetkililerin görüşmelerine devam ettiğini, yani ülkeler arasındaki diyaloğun tamamıyla kopmadığını söyledi.

    Putin, Osaka'daki görüşmelerindeyse Trump ile diyaloğa bıraktıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

    TRUMP'TAN PUTİN'E: SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYİN

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Uşakov: Putin ile Trump 28 Haziran'da görüşecek
    Liderler görüşmeye geçmeden önce sözlerini tamamlarken odadaki gazetecilerden birisi Trump'a, 'seçimlere müdahale etmemesi konusunda Putin'e bir şeyler söyleyip söylemeyeceğini' sordu.

    Trump da "Tabii ki söyleyeceğim" dedi ve esprili bir dille Putin'e hitaben, "Seçimlere müdahale etmeyin" diye ekledi.

    Rusya lideri ise Trump'ın bu sözlerine gülümseyerek yanıt verdi.

    Rusya'nın, Trump'ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları o dönemden beri ikili ilişkilerin peşini bırakmıyor. Seçimlere 'Rus müdahalesinin' olup olmadığının incelenmesi için başlatılan ve başına özel yetkili savcı Robert Mueller'in getirildiği soruşturmanın sonucunda seçim kampanyası döneminde Trump'ın ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına ilişkin bir kanıt bulunamamıştı. Fakat bu rapora rağmen ABD'de tartışmalar bitmiş değil.

    Etiketler:
    Osaka, G20, Japonya, Vladimir Putin, Donald Trump, Seçim, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmaya, evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan 14-25 yaş arası adaylar kabul ediliyor.
    Rusya'nın en güzeli Moskova'da belirlendi
    Karikatür
    Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Kushner: Filistin sorununun çözümü kolay
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet