Putin'le Trump 11 ay sonra Osaka'da bir araya geldi

Trump son olarak Temmuz 2018'de Helsinki'de bir araya geldiği Putin için, "Devlet Başkanı Putin'le olmak çok büyük bir onur" dedi ve "Onunla çok, çok iyi bir ilişkimiz var" diye ekledi.
Osaka'daki görüşmelerinin gündeminde ticaret ve silahların yaygınlaşmasını önleme gibi maddelerin yer aldığını belirten Trump, 'Rusya ile ilişkilerinin bir dizi olumlu şeye gebe olduğunu' ifade etti.
#Putin and #Trump meet at #G20Summit in #Osaka pic.twitter.com/vGEQcWFE0G— Ruptly (@Ruptly) June 28, 2019
PUTİN: BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ
Rusya lideri Putin de Trump ile neredeyse 12 aydır yüz yüze görüşmemiş olsalar da bu esnada Rus ve ABD'li yetkililerin görüşmelerine devam ettiğini, yani ülkeler arasındaki diyaloğun tamamıyla kopmadığını söyledi.
Putin, Osaka'daki görüşmelerindeyse Trump ile diyaloğa bıraktıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.
TRUMP'TAN PUTİN'E: SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYİN
Trump da "Tabii ki söyleyeceğim" dedi ve esprili bir dille Putin'e hitaben, "Seçimlere müdahale etmeyin" diye ekledi.
Rusya lideri ise Trump'ın bu sözlerine gülümseyerek yanıt verdi.
'Don't meddle in the election' - #Trump tells #Putin to his face#G20Summit pic.twitter.com/2hNKi3dk9T— Ruptly (@Ruptly) June 28, 2019
Rusya'nın, Trump'ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları o dönemden beri ikili ilişkilerin peşini bırakmıyor. Seçimlere 'Rus müdahalesinin' olup olmadığının incelenmesi için başlatılan ve başına özel yetkili savcı Robert Mueller'in getirildiği soruşturmanın sonucunda seçim kampanyası döneminde Trump'ın ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına ilişkin bir kanıt bulunamamıştı. Fakat bu rapora rağmen ABD'de tartışmalar bitmiş değil.
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