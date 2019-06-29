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06:02 29 Haziran 2019
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    Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

    Putin ile Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında görüştü: 'Gözler, S-400 sevkiyatıyla ilgili süreçte'

    © AA / Metin Aktas
    Asya & Pasifik
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'daki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi. Rusya ile ilişkiler ve S-400 alımına dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "S-400'ler konusunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Gözler, işin sevkiyatıyla ilgili süreçte" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: S-400 konusunda teslim sürecindeyiz, Trump'la yaptığım görüşmelerde yaptırım yönünde izlenim almadım
    Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

    Erdoğan ile Putin'in görüşme gündeminde ikili ilişkiler, Suriye ve enerji konuları yer aldı.

    Görüşme öncesinde açıklama yapan Erdoğan, "Son dönemde ilişkilerimizde çok ciddi ivme yakaladık. İşbirliğinin S-400 mutabakatıyla ilerlediğini görüyoruz. S-400'ler konusunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte. Akkuyu Nükleer Santrali’nin 2023’te devreye alınması, santralin nükleer olmayan malzemelerinin Türkiye'den alınması önemli. Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullandı. 

    Putin ise Rusya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "2018’de İkili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı. Karşılıklı 900 milyon dolarlık yatırım projesi de sürüyor" dedi.

    Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

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    Etiketler:
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS, Akkuyu NGS, S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, S-400, S-400, Türkiye-Rusya İlişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Türkiye
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