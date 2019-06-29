Erdoğan- Trump görüşmesi başladı: 'Obama Türkiye'nin Patriot almasına izin vermedi, Türkiye'ye adil davranılmadı'

Görüşme öncesinde Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.

Erdoğan da "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama'yı suçladı: "S-400 konusuna bakıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yömetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı."

Trump ayrıca "Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye'ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil" diye ekledi.