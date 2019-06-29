Trump: Sınırda Kim ile görüşürsem Kuzey Kore tarafına geçmekten rahatsızlık duymam

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

* Yarın Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgeye gideceğim. Kuzey Kore'den olumlu bir mesaj aldım ama görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Sınırda Kim ile görüşürsem Kuzey Kore tarafına geçmekten rahatsızlık duymam. (Trump bugün "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" çağrısı yapmıştı.)

* (Rusya lideri Vladimir) Putin'le harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile ticaret yapmak istediklerini düşünüyorum, kaynakları çok fazla. Zengin toprakları, petrolleri, mineralleri ve bizim sevdiğimiz bu tür benzer şeyleri var. Birlikte harika iş çıkarabiliriz. Rusya ile çok az ticaret yapıyoruz ki bu çok saçma.