Putin’den Suriye açıklaması: Erdoğan’la ele aldık, durum kontrol altında

Japonya’daki G20 zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye’de olanlarla ilgili Türkiye’yle günlük iletişim kurduklarını belirtip bu ülkede olan her şeyden haberdar olduklarını, olayların kökenini Ankara ile beraber bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin tamamlanması ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Suriye’de Türkiye ile yapılan işbirliğine ilişkin bir soru karşısında Rusya lideri şunları söyledi: “Türklerle her gün iletişim kuracak biçimde çalışıyoruz, bu bakımdan onlarla Amerikalılarla olduğundan çok daha yoğun iletişim içerisindeyiz. Suriye’de olan tüm olayları biliyoruz ve bunların kökenini birlikte bulmaya çalışıyoruz.”

Ayrıca Rusya lideri, Suriye’deki durumu Osaka’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, ancak görüşmenin içeriğiyle ilintili detayları basın toplantısında konuşmayı gerekli bulmadığını belirtti ve ekledi: “Durum kontrol altında.”

Putin’in Japonya’da yaptığı bu açıklamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’deki kontrol noktalarından birisine havan topu saldırısı düzenlendiğinin, bu yüzden bir askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasını izliyor.

Türkiye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırının, Suriye ordusunun mevzilenmiş olduğu bir alandan geldiğini ileri sürmüştü.

Rusya’dan ise bu bilgiyi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmamıştı. Dolayısıyla Putin’in Osaka’da yaptığı açıklama da, İdlib’deki söz konusu saldırının, Osaka’da en üst düzeyde ele alındığı ve saldırıyı gerçekleştiren tarafın araştırılmakta olduğu şeklinde yorumlanıyor.