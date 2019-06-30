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11:58 30 Haziran 2019
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    Donald Trump- Kim Jong-un

    Kore sınırında yine tarihi anlar: Kim son dakika teklifini kabul etti, Trump Kuzey Kore tarafına geçti

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etti. Dün 'görüşüp merhaba deme' çağrısı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaştı, Kuzey Kore tarafına geçti. Böylece ilk kez bir ABD başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yanaydı.

    Donald Trump- Kim Jong-un
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi: Elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum
    Japonya'da G20 Liderler Zirvesi için dün yoğun temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'ye uçmadan önce Kuzey Kore'ye yönelik yürüttüğü 'Twitter diplomasisi' başarıya ulaştı. Kuzey Kore, Trump'ın "Kuzey Kore lideri (Kim Jong-un) bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" çağrısına olumlu yanıt verdi.

    TSİ sabah saatlerinde Güney Kore lideri Moon Jae- in ile ortak basın toplantısından 'son dakika haberi' olarak duyurulduğu üzere Trump ve Kim sınırda Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yer alan Panmunjom köyünde bir araya geldi. 

    11.04 TRUMP- KİM GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ, TRUMP AÇIKLAMALARDA BULUNDU: YAPTIRIMLAR KALIYOR

    * Müzakere heyetlerimiz 2-3 hafta içinde bir araya gelecek.

    * Görüşme çok iyiydi, güçlüydü... Neler olabileceğini göreceğiz.

    Trump: Trump: Kuzey Kore'ye yaptırımlar kalıyor. Kaldırmayı dört gözle bekliyorum. Bu ülkeye yaptırım uygulamayı sevmiyorum ama yaptırımlar kalıyor
    © REUTERS /
    Trump: Trump: Kuzey Kore'ye yaptırımlar kalıyor. Kaldırmayı dört gözle bekliyorum. Bu ülkeye yaptırım uygulamayı sevmiyorum ama yaptırımlar kalıyor

    10.09 TRUMP: BEN O TWEET'İ ATTIKTAN SONRA KİM GÖRÜŞMEYE GELMESEYDİ BASIN BENİ KÖTÜ BİR DURUMA SOKACAKTI. BU SEBEPLE KİM HER İKİMİZİ DE İYİ GÖSTERDİ, TAKDİR EDİYORUM

    10.02 KİM VE TRUMP ARASINDA KAMERALAR ÖNÜNDE MİNİ ZİRVE

    Tarihi anların ardından Trump'la kameralar karşısına geçen Kim, "Görüşme teklifine çok şaşırdım, önceden ayarlanmış bir şey değildi" dedi ve ABD ilişkilerine dair olumlu mesajlar verdi, görüşmenin 'bir değişimi' işaret ettiğini söyledi.

    Liderlerin bir araya geldiği salonda hiç hazırlık yapılmamış olması da görüşmenin önceden planlı olmadığını gösterir nitelikte.

    Kim ve Trump'tan mini zirve
    © AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI
    Kim ve Trump'tan mini zirve

    09.55 KUZEY KORE, GÜNEY KORE VE ABD LİDERLERİ İLK KEZ YAN YANA

    Kim Jong-un/ Donald Trump/ Moon Jae-in
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    Kim Jong-un/ Donald Trump/ Moon Jae-in

    09.52 TRUMP VE KİM İKİ KORE'Yİ AYIRAN SINIRDA TOKALAŞTI, TRUMP KUZEY KORE TARAFINA ADIM ATTI VE BUNU YAPAN İLK ABD BAŞKANI OLDU

    Trump Kim ile tokalaşırken "Seni yeniden görmek güzel. (...) Dünya için büyük bir gün, burada olmaktan onur duyuyorum. Bir sürü harika şey oluyor" dedi. Kim de Trump'ın ziyaretinin ilişkileri geliştirdiğine vurgu yaptı. Trump Kuzey Kore tarafında yaptığı açıklamada ise "Kendisini hemen Beyaz Saray'a davet edeceğim" dedi.
    Trump'ın kısa süreliğine Kuzey Kore tarafına geçtiği an. Trump dün G20'deki konuşmasında bu adımı atmaktan rahatsızlık duymayacağını söylemişti.
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Trump'ın kısa süreliğine Kuzey Kore tarafına geçtiği an. Trump dün G20'deki konuşmasında bu adımı atmaktan rahatsızlık duymayacağını söylemişti.
    09.41 CNN MUHABİRİ WILL RIPLEY 'GERÇEKÜSTÜ BİR AN' DİYE DUYURDU: KİM'İN KORUMALARI VE TRUMP'IN GİZLİ SERVİS AJANLARI SINIRDA YAN YANA

    09.27 TRUMP: DÜN 'BELKİ DE KİM'İ ARAMALIYIM' DİYE DÜŞÜNDÜM. BİRBİRİMİZE SAYGI DUYUYORUZ, BİRBİRİMİZDEN HOŞLANABİLİRİZ DE

    08.50 TRUMP KORE SINIRINDA

    Trump'a bu ilk DMZ ziyaretinde Moon eşlik etti. Sınırdaki Güney Kore ve ABD askerlerine hitap eden Trump, "Yanınızdayız" mesajı verdi.

    ABD Başkanı Trump- Güney Kore lideri Moon
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD Başkanı Trump- Güney Kore lideri Moon

    Ronald Reagan'dan bu yana tüm ABD başkanları DMZ'yi ziyaret etti. Yalnızca George H.W. Bush başkan yardımcılığı döneminde bu ziyareti gerçekleştirmişti.

    TRUMP VE KİM'iN 'KISA TARİHİ'

    Trump ve Kim ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına taahhüt ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

    İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" değerlendirmesinde bulunmuştu. Kuzey Kore tarafı ise Trump'ın bu sözlerini yalanlamış, yaptırımların yalnızca belli bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

    Etiketler:
    G20, Japonya, DMZ, Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Donald Trump, Güney Kore, ABD, Kuzey Kore
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