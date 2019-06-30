Kanada Başbakanı Trudeau’nun G20’de yaşadığı mahcubiyet Twitter kullanıcılarının gözünden kaçmadı

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, toplantı masasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun arasında yerini aldığı sırada kısa süreli bir mahcubiyet yaşadı.

Twitter kullanıcılarının gözünden kaçmayan görüntüde, Trudeau’nun yanında oturan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya el uzattığı, ancak Brezilya liderinin kendisine sırt çevirip, el sıkışmak üzere diğer tarafında oturan komşusuna döndüğü görülüyor.

Bu hareket karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülen Trudeau, havada kalan elini indiriyor ve aynı yöne bakmaya devam ediyor.

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