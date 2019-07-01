Hong Kong'da protestocular Meclis binasını bastı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını bastığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, saatlerdir önünde eylemlerini sürdürdükleri Yasama Meclisini basarak duvarlara sloganlar yazdı.

Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocunun, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmesi ve içeride de taşkınlık yapması maddi zarara yol açtı.

Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyadı.

Protestocular, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'e çağrıda bulunarak, Meclise gelip bizzat kendileriyle görüşmesini talep etti.