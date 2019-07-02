Putin’in termos bardağı Çin’de satış rekoru kırdı

Rusya lideri Vladimir Putin’in kullandığı termos bardağa benzeyen beyaz termos, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın çatısı altında faaliyet gösteren Taobao'da en çok satılan ürün oldu.

Çin’in Global Times gazetesinde yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanından hiç ayırmadığı termos bardağa çok benzeyen beyaz termos, Taobao'da en çok satılan ürün oldu.

Habere göre yüzlerce e-ticaret sitesi, üreticilerin ‘yüksek kaliteli’ ve ‘sağlığa faydalı’ olarak tarif ettiği ve üzerinde Rusya’nın armasının yer aldığı termos bardağı satışa sundu.

Ürünün tanıtımının yapıldığı reklam ilanında, “Putin’in bardağının tıpatıp kopyası ön satışa sunulmuştur. Bardak iki hafta sonra tedarik edilecek” ifadelerine yer verildi.

E-ticaret sitelerinden birinin temsilcisi, bardak için 100’den fazla sipariş aldıklarını, Putin’in termos bardağının ‘her arkadaş için kusursuz bir hediye’ olabileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel termos bardağını çeşitli etkinliklerde sıklıkla kullanıyor. Rus lider, Japonya’daki G20 zirvesinde gazetecilerin ve sosyal ağ kullanıcıların ilgi odağı haline gelen bardağı ile katılmış, ABD Başkanı Donald Trump’la kadeh tokuşturmuştu.