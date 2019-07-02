Putin’in termos bardağı Çin’de satış rekoru kırdı

Habere göre yüzlerce e-ticaret sitesi, üreticilerin ‘yüksek kaliteli’ ve ‘sağlığa faydalı’ olarak tarif ettiği ve üzerinde Rusya’nın armasının yer aldığı termos bardağı satışa sundu.
Ürünün tanıtımının yapıldığı reklam ilanında, “Putin’in bardağının tıpatıp kopyası ön satışa sunulmuştur. Bardak iki hafta sonra tedarik edilecek” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel termos bardağını çeşitli etkinliklerde sıklıkla kullanıyor. Rus lider, Japonya’daki G20 zirvesinde gazetecilerin ve sosyal ağ kullanıcıların ilgi odağı haline gelen bardağı ile katılmış, ABD Başkanı Donald Trump’la kadeh tokuşturmuştu.
Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)