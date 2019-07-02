Hindistan Savunma Bakanı: Pakistan, 2019'da ateşkes anlaşmasını bin 248 kez ihlal etti

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun 2019 yılının ilk 6 ayında Hindistan ve Pakistan arasındaki fiili sınır olan Kontrol Hattı üzerindeki eylemleriyle ikili ateşkes anlaşmasını bin 248 kez ihlal ettiğini söyledi. Singh, ihalllere "uygun şekilde yanıt verildiğini" dile getirdi.
Hindistan parlamentosunun üst kanadı Rajya Sabha'da açıklamalarda bulunan bakan, Hindistan makamlarının bu konuyu çeşitli mekanizmalar aracılığıyla Pakistan makamlarıyla yapılan görüşmelerde gündeme getirdiğini ifade etti.
Bakan, parlamentoya, bu yıl Pakistan güçleri tarafından Kontrol Hattı üzerinde yapılan saldırılar neticesinde 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirdi.
2003 yılında Keşmir çatışmasına geçici bir çözüm bulmak üzere taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
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