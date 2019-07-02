Huawei, Android kullanımına devam etme konusunda ABD Ticaret Bakanlığı'nın 'yönlendirmesini' bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu G-20 zirvesinde Huawei'nin Google'a ait Android işletim sistemini kullanabileceğini işaret etmesi üzerine başlayan tartışamalara ilişkin Huawei açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Huawei'nin Risk Yönetimi ve Ortaklık İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Tim Danks, "ABD Başkanı Trump'ın haftasonu boyunca Huawei ile ilgili yaptığı yorumları kabul ediyoruz ve Ticaret Bakanlığı'nın yönlendirmesini bekleyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile G-20 zirvesindeki görüşmeleri neticesinde ABD'li şirketlerin Huawei'ye satış yapabileceği açıklanmıştı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, olumlu gelişmelere rağmen Huawei’nin bazı kısıtlamalara maruz kalacağını açıklamıştı.

Huawei kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, CNBC'ye verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulunmuş, Huawei'nin Android'i bırakması halinde Google’ın işlerinin de karışacağını, firmanın 700-800 milyon kullanıcı kaybedeceğini söylemişti.