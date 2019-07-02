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12:40 02 Temmuz 2019
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    Hong Kong yönetiminden Meclisi basan protestoculara kınama

    © AFP 2019 / Anthony Wallace
    Asya & Pasifik
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    Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, Yasama Meclisini basan ve binada maddi hasara yol açan protestoculara tepki gösterdi.

    Hong Kong Chief Executive Carrie Lam attends a news conference in Hong Kong, China, June 18, 2019. REUTERS/Tyrone Siu
    © REUTERS / TYRONE SIU
    Hong Kong Başyöneticisi, Çin'e iade tasarısı için özür diledi: 'Bu dönemde yasalaşma ihtimali bulunmuyor'
    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

    South China Morning Post gazetesinin haberine göre Baş Yönetici Lam, yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların Yasama Meclisini basması üzerine sabaha karşı basın toplantısı düzenledi.

    Lam, Yasama Meclisinin basılması ve zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, protestocuların aşırı güç kullanımını ve oluşturduğu tahribatı kınadı.

    'HONG KONG'DA HİÇBİR ŞEY HUKUKUN EGEMENLİĞİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR'

    "Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir" diyen Lam, durumun bir an önce normale dönmesi gerektiğini ve bunun için gençler dahil her kesimden temsilcilerle görüşmeyi amaçladığını söyledi.

    Öte yandan, Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan haberde, olaylar sırasında yaklaşık 60 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı.

    Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu.

    © AP Photo / Vincent Yu
    Hong Kong başbakanı protestoların ardından suçluların Çin'e iadesine izin verecek yasa tasarısını askıya aldı
    Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı ve kürsüye sömürge döneminin bayrağını asmışlardı.

    Çin Devlet ajanslarından Xinhua ise, söz konusu eylemlerin 'tamamen kabul edilemez' olduğunu vurgulayan yayınlar yaptı.

    İÇECEKLERİN PARASINI ÖDEDİLER

    Eylemciler ayrıca, meclis binasını tahrip etmelerinin ardından gittikleri süpermarketlerde yaptıkları alışverişin paralarını ödedikleri görültü. 

    Eylemcilerin kütüphane, kantin veya market gibi yerlerde bıraktıkları notlarda ise "Kültürel öğeler korunmalı, yok etmeyin. Kitapları koruyun, yok etmeyin. Biz hırsız değiliz, sormadan almayın. İçeceklerin parasını bırakın" ifadeleri yer aldı.

    Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

    ​PROTESTOCULARDAN BİR KİŞİYE SALDIRI

    Öte yandan, yapılan eylemler esnasında bir kişinin kendilerinin fotoğrafını çektiğini fark eden eylemciler, söz konusu kişiye saldırdı. 

    Saldırıya uğrayan kişinin ise telefonunu kırmaya çalıştığı görüldü.

    ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

    Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

    Avrupa Birliği
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB'den Hong Kong açıklaması
    Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

    Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

    Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

    Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

    Etiketler:
    Protesto, eylem, açıklama, Çin, Hong Kong
    Topluluk kurallarıTartışma
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