Hong Kong yönetiminden Meclisi basan protestoculara kınama

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Baş Yönetici Lam, yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların Yasama Meclisini basması üzerine sabaha karşı basın toplantısı düzenledi.

Lam, Yasama Meclisinin basılması ve zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, protestocuların aşırı güç kullanımını ve oluşturduğu tahribatı kınadı.

'HONG KONG'DA HİÇBİR ŞEY HUKUKUN EGEMENLİĞİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR'

"Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir" diyen Lam, durumun bir an önce normale dönmesi gerektiğini ve bunun için gençler dahil her kesimden temsilcilerle görüşmeyi amaçladığını söyledi.

Öte yandan, Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan haberde, olaylar sırasında yaklaşık 60 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı.

Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu.

Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı ve kürsüye sömürge döneminin bayrağını asmışlardı.

Çin Devlet ajanslarından Xinhua ise, söz konusu eylemlerin 'tamamen kabul edilemez' olduğunu vurgulayan yayınlar yaptı.

İÇECEKLERİN PARASINI ÖDEDİLER

Eylemciler ayrıca, meclis binasını tahrip etmelerinin ardından gittikleri süpermarketlerde yaptıkları alışverişin paralarını ödedikleri görültü.

Eylemcilerin kütüphane, kantin veya market gibi yerlerde bıraktıkları notlarda ise "Kültürel öğeler korunmalı, yok etmeyin. Kitapları koruyun, yok etmeyin. Biz hırsız değiliz, sormadan almayın. İçeceklerin parasını bırakın" ifadeleri yer aldı.

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

What did protesters do after entering LegCo? Let's see.

1- Cultural objects. Should be preserved. Don't destroy.

2- [library] Preserve books. Don't destroy.

3- [canteen] We're not thieves. Won't take before asking.

4- left their money for drinks.#HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/VF5e8rYWvv — マニMani (@mani_kanami) July 1, 2019

​PROTESTOCULARDAN BİR KİŞİYE SALDIRI

Öte yandan, yapılan eylemler esnasında bir kişinin kendilerinin fotoğrafını çektiğini fark eden eylemciler, söz konusu kişiye saldırdı.

Saldırıya uğrayan kişinin ise telefonunu kırmaya çalıştığı görüldü.

Very intriguing scuffle this morning in #HongKong - protestors claiming this white shirt man was taking photos of them. They pounced on him, and as they hold him down (and knee him) you can see him trying to smash the phone. Credit: Steve Wang/ABC News. pic.twitter.com/1SQViR5p3o — Bill Birtles (@billbirtles) July 1, 2019

​ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.