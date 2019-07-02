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14:54 02 Temmuz 2019
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Asya & Pasifik
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında gittiği Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor
    Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

    Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

    Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

    'TEK ÇİN POLİTİKASI TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Lintao Zhang
    ‘Türkiye, artık Uygur provokasyonlarına temkinli, Çin’le ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır’
    Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. 

    Erdoğan yaptığı konuşmada, “Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip İpek Yolu'yla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir” dedi. 

    Çin ziyaretinin küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı dönemde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

     

    Etiketler:
    Pekin, tören, Şi Cinping, Recep Tayyip Erdoğan, Çin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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