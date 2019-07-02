Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

'TEK ÇİN POLİTİKASI TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE'

Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip İpek Yolu'yla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir” dedi.

Çin ziyaretinin küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı dönemde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.