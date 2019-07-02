Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede terörle mücadele, güvenlik, ticaret ve enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkent Pekinde bir araya geldi. Liderler terörle mücadele ve güvenliği sağlama, ayrıca ticaret ve enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, “Çin ve Türkiye, terörle mücadele de dahil olmak üzere bir dizi alanda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Liderler ayrıca ikili işbirliği için büyük bir potansiyel ortaya çıkarmayı, ticaret, yatırım, finans, enerji ve eğitim alanında kapsamlı paylaşımları yoğunlaştırmak amacıyla (Çin hükümetinin) ‘Tek Kuşak Tek Yol’ girişimi çerçevesinde işbirliği yapmayı da kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

Habere göre görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ‘Çin ve Türkiye’nin birlikte çalışmaları ve bölgesel konularla ilgili iletişimi devam ettirmeleri, ayrıca bu konuların siyasi çözümünü desteklemeleri gerektiğine’ vurgu yaptı.