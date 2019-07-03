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19:49 03 Temmuz 2019
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    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı-Kazakistan

    Türk Konseyi'nde konuşan Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madiyev: Karşılıklı ticaret hacmi artırılmalı

    © AA / Aliia Raimbekova
    Asya & Pasifik
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    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı'nda konuşan Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Jaslan Madiyev, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.

    Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı'nda, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin çalışmaların Türk Konseyi tarafından uluslararası, bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle yürütülmesine devam edilmesi kararı alındı.

    Astana Finans Günleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Jaslan Madiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Mammadov, Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Eldar Abakirov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) Yöneticisi Kayrat Kelimbetov'un yanı sıra ekonomi uzmanları katıldı.

    Türk Konseyi ülkeleri arasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu
    © AA /
    Türk Konseyi ülkeleri arasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu
    Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında imzalanan ekonomik işbirliği alanındaki mutabakat zabıtlarının takibi, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma taslağı ve statüsü hakkında müzakereler, yeni kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili konular, Türk Ticaret Evi'nin kurulması, bu yıl eylül ayında Taşkent'te, ekimde de Bakü'de yatırım ve iş forumlarının düzenlenmesi, Türk Konseyi üyesi ülkelerin yatırım ortamı ve uluslararası ticaret tamamlayıcılıkları üzerine araştırma raporu, Türk ticaret portalının içeriği ve diğer konular toplantının gündemini oluşturdu.

    Toplantıda, yatırım istatistikleri, yatırım ortamı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesine ilişkin Türk Konseyi üyesi ülkeler tarafından verilen eğitimlerin devam edilmesine karar verildi.

    Bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında imzalanacak özel ekonomi bölgeleriyle ilgili iş birliği öngören mutabakat zaptı konusunda anlaşma sağlanırken, taraflar, Türkiye'nin önerisi üzerine ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili bir belge üzerinde de çalışmalara devam edilmesi kararı aldı.

    Toplantıda, karşılıklı ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, iş adamları için finansman desteği sağlanmasını öngören Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin çalışmaların Türk Konseyi tarafından uluslararası, bölgesel, ulusal kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle yürütülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

    ‘TİCARET HACMİ YÜZDE 33 ARTARAK 2.2 MİLYAR DOLAR OLDU’

    Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Jaslan Madiyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu yılın 4 ayında Kazakistan'ın, Türk Konseyi üyesi ülkelerle olan ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 2.2 milyar dolar oldu. Bu, Kazakistan'ın toplam ticaretinin yüzde 22'sini oluşturuyor" dedi.

    Türk Yatırım Fonu'nun Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde yer almasını öneren Madiyev, Türkiye'nin ‘fonun kurulmasıyla ilgili yol haritasının oluşturulması önerisini’ desteklediklerini, mayıs ayında kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş adamlarının daha yakın çalışmasını sağlayacağını, bunun da karşılıklı ticaret ve yatırım hacmini artıracağını söyledi.

    Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de üye ülkeler arasındaki işbirliğini daha da artırmaları gerektiğini kaydetti.

    ‘BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU HATTI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK’

    Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı
    © AA / Serkan Avcı
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    Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Mammadov ise Azerbaycan'ın, Türk Konseyi üyesi ülkelerle olan ticaret hacminin bu yılın 5 ayında 1 milyar 700 milyon dolar olduğunu, ülkenin genel ticaret hacminde Türk Konseyi üyesi ülkelerin payının yüzde 11.6 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

    Mammadov, Azerbaycan'ın Türk devletlerine 14.9 milyar dolar yatırım yaptığını belirterek, "Türk Konseyi üyesi ülkelerin ülkemize yaptığı yatırım 12.3 milyar dolar" dedi. Mammadov, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

    AIFC Yöneticisi Kayrat Kelimbetov, AIFC'nin Türk Konseyi hedeflerine ve ülkeler arasındaki iş birliğine uygun olduğunu ifade ederek, Türk Konseyi'nin AIFC'yi ekonomik faaliyet için bölgesel ofis olarak görmesini istedi.

    Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Eldar Abakirov da Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ticari işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek, "Kırgızistan'ın toplam ticaretindeki Türk Konseyi üyesi ülkelerin payı yüzde 20'yi geçti. Türk Konseyi ülkeleri, ülkemizdeki stratejik yatırımcılardır ve bu etkileşim potansiyeli önemli ölçüde genişletilebilir" diye konuştu.

    Etiketler:
    ticaret, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Türk Konseyi, Kazakistan
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