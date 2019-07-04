Samsung'a yanıltıcı reklam suçlaması

BBC'nin haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Samsung'a yanıltıcı reklamlar yayınladığı gerekçesiyle dava açtı.

Davanın, Samsung reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğu, yüzerken ya da sörf yaparken de kullanılabileceğini içeren yanlış bilgi verildiği suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.

Hukuki süreç başlatılmadan önce 300'den fazla Samsung reklamının incelendiğini açıklayan ACCC, Samsung reklamlarında telefonlarının IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasına rağmen, bu sertifikanın tuzlu su ve yüzme havuzlarını kapsamadığını savunuyor.

Samsung ise dava karşısında savunma yapacaklarını ve reklamlarının arkasında olduklarını duyurdu.

Şirketin suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği belirtildi.