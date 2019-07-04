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23:06 04 Temmuz 2019
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    Gürcistan Başsavcılığı: Parlamentoyu kuşatan protestoculardan bazıları darbe girişiminde bulundu

    © REUTERS / Irakli Gedenidze
    Asya & Pasifik
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    Gürcistan Başsavcılığı, parlamento binası önünde sürdürülen protestolar sırasında bazı göstericilerin 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

    Savcı Koka Katsitadze, Gürcistan Başsavcılığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'te 19 Haziran'da başlayan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

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    Gürcistan Parlamento Başkanı istifa etti

    Katsitadze, 20 ve 21 Haziran'da protestocuların parlamento binasını kuşatması sırasında bazı grupların şiddet kullanması üzerine Başsavcılık ve Gürcistan İçişleri Bakanlığının ortak soruşturma yürüttüğünü hatırlattı.  

    Bazı protestocuların 20 Haziran gecesi parlamentoya zorla girerek iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını söyleyen  Katsitadze, "Başsavcılık, soruşturma sürecinde elde edilen kanıtlar ve onlarca tanığın ifadelerine göre, 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece bazı kişilerin hükümeti şiddet kullanarak devirmeyi ve ele geçirmeyi planladıkları üzerinde duruyor" dedi. 

    Bu kişilerin önce parlamento binasını zorla ele geçirmeyi, ardından ülke genelinde provokatif eylemler düzenlemeyi planladıklarını belirten Katsitadze, girişimin Gürcü emniyet güçleri tarafından önlendiğini ifade etti.

    © REUTERS / Vano Shlamov
    Gürcistan Parlamentosu yeni başkanını seçti, Rusya ABD’yi işaret etti

    Katsitadze, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin lideri Nikanor Melia'ya parlamento binası karşısında şiddet uygulanması ve bazı emniyet güçlerinin protestoculara orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin soruşturmaların da sürdüğünü bildirdi.

    SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ, MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ

    Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti.

    Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

    © REUTERS / Irakli Gedenidze
    Gürcistan Başbakanı Bahtadze, ülkedeki protesto gösterilerinden Saakaşvili'yi sorumlu tuttu

    HÜKÜMET, SAAKAŞVİLİ'Yİ SUÇLADI

    Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

    Bu arada, göstericiler, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayıda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifası yönündeki taleplerini her gün parlamento binasının karşısında bir araya gelerek yineliyor.

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    Etiketler:
    Darbe girişimi, darbe girişimi, Protesto, başsavcılık, Gürcistan Parlamentosu, Gürcistan
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