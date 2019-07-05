Öldü denilerek ailesine teslim edilen genç, cenaze hazırlıkları sırasında hareket etmeye başladı

Hindistan'da kaldırıldığı hastane tarafından öldüğü ilan edilen gencin gömülmeden hemen önce hayatta olduğu anlaşıldı.

Hindistan'ın Lucknow şehrinde yaşanan olayda, öldüğü ilan edilerek evine gönderilen genç, ailesi tarafından gömülmek üzere hazırlandığı esnada hareket etmeye başladı. Hastaneye kaldırılan gencin henüz beyin ölümünün gerçekleşmediği anlaşılarak, yaşam destek cihazına bağlandığı belirtildi.

Doktorlar, 21 Haziran günü kaza geçiren Mohammad Furqan'ın ailesine öldüğünü söyledi. 1 Temmuz´da cenazesi ambulansla eve getirilen Furqan'ın hareket ettiğini gören ailesi, onu hemen başka bir hastaneye götürdü. Götürdükleri hastanedeki doktorlar, Furqan'ın durumunun kritik olduğunu ancak beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtti. Mohammad Furqan, yaşam destek cihazına bağlandı.

'PERİŞAN OLDUK'

Yerel medyaya konuşan abi Mohammad Irfan, "Perişan olduk, cenaze için hazırlanıyorduk. Sonra Furqan'ın bedeninde hareketlenme görünce onu hemen hastaneye götürdük. Doktorlar, Furqan'ın ölmediğini söylediler ve onu solunum destek cihazına bağladılar" dedi.

Lucknow Sağlık Şefi Narendra Agarwal tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu konu tamamen soruşturulacak. Hasta kritik durumda ama kesinlikle beyin ölmedi. Nabzı, tansiyonu ve refleksleri çalışıyor ve yaşam destek ünitesine sokuldu" ifadelerini kullandı.