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    A candle is reflected off framed photos of 3-year-old Myca Ulpina at her wake in Rodriguez, Rizal province, Philippines July 5, 2019. Ulpina was shot during what police said was a sting operation intended to arrest her father, who they said was armed and had used the child as a human shield. REUTERS/Eloisa Lopez

    Duterte'nin uyuşturucuyla savaşının son kurbanı 3 yaşında bir kız çocuğu: Polise göre 'olur böyle şeyler'

    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
    Asya & Pasifik
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    Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin 3 yılda 27 bin can alan 'uyuşturucuyla savaşı' son olarak 3 yaşında bir kızı hayattan kopardı. Savaşı iki yıl yürütmüş eski emniyet müdürü,  Senatör Dela Rosa "Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır. Olur böyle şeyler" dedi.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da koltuğa oturmasından beri 'uyuşturucuyla savaş' adı altında yürüttüğü yargısız infaz kampanyasının binlerce kurbanı arasına son olarak 3 yaşında bir kız çocuğu katıldı. 

    29 Haziran'da Rizal eyaletinde yürütülen bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunda evinde vurularak öldürülen Kateleen Myca Ulpina, yaşasaydı 31 Temmuz'da 4 yaşına girecekti.

    Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Albay Bernard Banac, kızın babasının uyuşturucu satıcısı zanlısı olduğunu ve ilk ateşi açtığını, kızını insan kalkanı yapıp polise ateş ettiğini, iki ateş arasında kalan kızın öldüğü açıklamasını yaptı. Operasyonda zanlı baba, amca ve bir de polis memuru da öldü. 

    ANNE POLİSİ ISRARLA YALANLADI

    Ancak Myca'nın annesi polisin anlatımını reddetti. Gece ailece uyurken polisin hiçbir arama ya da tutuklama emri göstermeksizin aniden evi bastığını, pencereleri aşağı indirdiğini, kendisinin diğer üç çocuğuyla birlikte merdivenlerden yukarı koşarken Myca'nın babasıyla birlikte kaldığını anlatan anne "Bir kez daha söylüyorum. Myca insan kalkanı olarak kullanılmadı" dedi. 

    1 Temmuz 2016 - 19 Nisan 2018 arası Filipinler Ulusal Polis Müdürü ve ardından 12 Ekim 2018'de dek Islah Kurumları Genel Müdürü olan Senatör Ronald dela Rosa ise Duterte'nin binlerce can alan 'uyuşturucuyla savaş'ını yürütmüş el olarak polisi savundu. 

    'BU İŞİN FITRATINDA VAR'

    Eski ulusal emniyet müdürü, 3 yaşındaki kızın ölümünü "Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır" diye değerlendirdi.

    Basın toplantısında konuşan Senatör Ronald dela Rosa şunları söyledi:

    "Mükemmmel olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Polis memuru bir çocuğu vurmak ister mi? Ama operasyonlarda olur böyle şeyler."

    Dela Rosa'nın "Olur böyle şeyler" dediği 'uyuşturucuyla savaşta', polise göre 3 yılda 6600 kişi öldürüldü. İnsan hakları savunucuları ise en az 27 bin kişiye yargısız infaz yapıldığını söylüyor. Operasyonlarda zanlıların yanına uyuşturucu ve silah yerleştirmekle ve toplu halde yargısız infaz yapmakla suçlanan polisin işlediği suçların örtbas edildiği belirtiliyor. 

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