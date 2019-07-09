Eski BM çalışanı, Nepal'de 2 çocuğa cinsel tacizden hapis cezasına çarptırıldı

Kanada vatandaşı Peter John Dalglish, Nepal’deki bölge mahkemesi tarafından 12 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan sırasıyla 9 ve 7 yıl hapse mahkûm edildi. Dalglish’in ayrıca her bir mağdura 500 bin Nepal Rupisi (yaklaşık 26 bin TL) ödemesine hükmedildi.

Dalglish, 2018’in nisan ayında başkent Katmandu yakınlarındaki Kavrepalanchowk bölgesinde gözaltına alınmıştı. Bu esnada, söz konusu iki çocuk da evde bulunuyordu. Dalglish, iddiaları reddetmişti.

ÜLKESİNDE ŞEREF MADALYASI ALDI

1988 yılında, daha sonra Save the Children adlı kuruluşla birleşecek olan Street Kids International sivil toplum örgütünü kuran 62 yaşındaki Peter John Dalglish, kamuoyunda iyi tanınan bir insani yardım gönüllüsü olarak biliniyor.

Dalglish, Kanada’ya üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan ‘Kanada Şeref Madalyası’na da (Order of Canada) sahip.

Birleşmiş Milletler bünyesinde pek çok kilit görevde bulunan Dalglish, sokak çocukları, çocuk işçiliği ve savaştan etkilenen çocuklar üzerinde çalışıyordu.

İLK VAKA DEĞİL

Nepal’de hukuki yaptırımların zayıf olması ülkeyi cinsel taciz, tecavüz ve pedofii vakaları bakımında ‘kötü şöhretli’ kılıyor.

Daha önce de 2015 yılında 71 yaşındaki Kanadalı yetimhane gönüllüsü Ernest MacIntosh, 15 yaşındaki engelli bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu için 7 yıl hapse mahkûm edilmişti.

2010 yılında da Fransız yardım görevlisi Jean-Jacques Haye, Katmandu’daki bir yetimhanede 10 çocuğa tecavüz ettiği için hapis cezasına çarptırılmıştı.