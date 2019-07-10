Çin Merkez Bankası yöneticisi: Dijital para işine erken başladık fakat liderliğimizi kanıtlamamız gerekiyor

Çin Merkez Bankası (PBoC) Araştırma Departmanı Direktörü Wang Xin, Peking Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Libra'nın uluslararası ödemelerde yaygın olarak kullanılması ve bir para birimi olarak kabul edilmesi durumunda Libra'nın para politikası, finansal istikrar ve uluslarası para sistemine uygun olarak etki edip etmeyeceğini sorguladı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Libra'nın oluşturduğu söz konusu risk sebebiyle PBoC'nin duruma yüksek ilgi gösterdiği ve kendi dijital para birimine yönelik çalışmaları hızlandırabileceği belirtildi. PBoC'de yıllardır süren dijital para birimi çalışmalarına yönelik Xin, "Bu işe erken başladık fakat liderliğimizi kanıtlamamız için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Xin ayrıca, Libra fiyatının birden fazla para birimine bağlı olacağı açıklamasına da değinerek, Çin'in söz konusu para birimlerinin hangileri olduğunu ve doların da bu para birimleri arasında yer alıp almayacağını bilmek istediğini söyledi. Libra'nın dolarla yakından ilişkilendirilmesi durumunda Xin, ulusal yasal para birimlerinin dolar-dijital para merkezli para birimlerinden ayrılacağını belirtti ve ekledi:

"Ortada bir büyük patron olarak dolar ve ABD'nin olması gerekiyor, diğer türlü birçok ekonomik, finansal ve uluslararası politik sonuçlar doğabilir."

China’s central bank is creating its own #cryptocurrency in response to @facebook’s #Libra, said Wang Xin, director of the People’s Bank of #China’s (PBOC) research bureau. https://t.co/skngy4jkqt — CryptoSlate (@CryptoSlate) 9 Temmuz 2019

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