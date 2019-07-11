Kuzey Kore'den Güney'in F-35 alımına tepki: Yok etmek için özel silahlar üretmekten başka çaremiz yok

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Kuzey Kore'nin ürettiği Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) ABD'nin her yerine ulaşma kapasitesinde olduğunu duyurdu. Kuzey Kore de, Güney yönetiminin aldığı F-35 alımı kararına tepki gösterdi ve "Yok etmek için özel silahlar geliştirmekten başka çaremiz yok" açıklaması yapıldı.

Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından yapılan açıklamada, 12 bin 874 kilometre menzili olan Hwasong-15 ICBM'in ABD'nin her yerine ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir füze test alanının kaldırılması ve Punggye-ri'de bir nükleer deneme tesisinin yok edilmesi konusundaki talimatlarına rağmen, ülkenin nükleer silahlardan tamamen arındırılması konusunda yapılması gereken çok şey olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, 29 Kasım 2017'de, bir Hwasong-15 denemesi yapmıştı. Kuzey Kore ordusunun elinde 5 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-13 ile 10 bin kilometre menzilli Hwasong-14 balistik füzeleri bulunuyor.

'GÜNEY KORE KÜSTAH VE ACINACAK HALDE'

Öte yandan, Güney Kore'nin ABD'den F-35 alımı kararına tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi, Güney'in bu kararının Kuzey Kore'yi 'özel silahlar üretmeye zorlayacağını' açıkladı.

Kuzey Kore medyasına konuşan Dışişleri Bakanlığı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'nden bir politika araştırma direktörü, Kuzey ve Güney arasında 'uzlaşma ve işbirliği konusunda konuşup aynı anda ABD'den silah almaya devam eden Güney Kore'nin 'küstah ve acınacak halde' olduğunu söyledi.

İsmi verilmeyen direktörün açıklamasında, "'Görünmez öldürücü silah' olarak da adlandırılan F-35'lerin, bölge ülkelerine karşı askeri üstünlüğü güvence altına almak ve Kuzey Kore'yi istila etmek için bir 'kapı' açmak amacıyla alındığına bir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Bizim tarafımızın ise bu gizli silahı yok etmek üzere özel silahlar geliştirmek ve denemekten başka çaremiz yok" dedi.

ABD-KUZEY KORE GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.