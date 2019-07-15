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17:15 15 Temmuz 2019
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    Hindu milliyetçisi siyasetçi tartışma yarattı: Müslümanlar 50 eş alıyor, 1050 çocukları oluyor

    © AFP 2019 / MANAN VATSYAYANA
    Asya & Pasifik
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    Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yerel meclis üyesi Surendra Singh, ‘Müslümanların kendilerine 50 eş alıp, 1050 çocuk dünyaya getirdiklerine’ dair sözleri tartışma yarattı.

    © AP Photo / Manish Swarup
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    İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party-BJP) mensubu olan Surendra Singh, ANI haber ajansı tarafından paylaşılan videoda, “Müslüman bölgesinde, biliyorsunuz insanlar 50 eş alıp, 1050 çocuk dünyaya getiriyorlar” dedi.

    Singh, bunun bir gelenek değil bir tür ‘hayvansal eğilim’ olduğunu savundu.

    Siyasetçi, sadece iki ya da dört çocuğa sahip olmanın normal olduğunu da ekledi.

    '​İSLAMOFOBİYİ YAYIYOR, UYUMU BOZUYOR'

    Surendra Singh’in bu yorumları kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yarattı.

    Pek çok kişi, siyasetçiyi ve mensubu olduğu BJP’yi, İslamofobiyi yaymakla suçladı. Bazıları, Singh’in toplumsal uyumu bozmaya çalıştığını söylerken, siyasetçi hakkında ‘fitne ve isyana teşvikten’ yasal işlem yapılması çağrısında bulunan da oldu.

    Hindu ritüelleri - hinduizm festivali
    © AFP 2019 / NOAH SEELAM
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    Ancak Singh’i destekleyenler de oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Doğru ifade. Katılıyorum, nüfus kontrolü hakkında bir yasa şart” dedi.

    Bir diğeri ise, “Medya, doğruyu söylediği için onunla dalga geçecektir. Nüfus konusunda tartışıldığını görmek güzel, hodri meydan” ifadelerini kullandı.

    TARTIŞMALI ÇIKIŞLARIYLA BİLİNİYOR

    Bu, Surendra Singh’in ilk tartışmalı çıkışı değil. Singh, daha önce de Hindu milliyetçiliği Hindutva’nın yaygınlaşması için çiftlerin en az beş çocuk sahibi olması gerektiğini söylemişti.

    Singh ayrıca doktorları ‘şeytan’, gazetecileri de ‘simsar’ diye nitelemişti.

    Etiketler:
    Surendra Singh, İslamofobi, Milliyetçi, Hindu, Tartışma, Çocuk, , Müslüman, Uttar Pradesh, Hindistan Halk Partisi (BJP), Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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