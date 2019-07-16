Çin'den Türkiye ile Kıbrıs'a diyalog çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, Türkiye ve Kıbrıs’a Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin sondaj faaliyetleri konusunda itidal ve diyalogçağrısında bulundu.

Geng, bugünkü basın toplantısında Çin’in, gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için Türkiye ve Kıbrıs’a Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin sondaj faaliyetleri konusunda itidal ve diyalog çağrısında bulunduğunu belirtti.

Çinli diplomat, “Doğu Akdeniz'de olup bitenleri büyük bir dikkatle izliyoruz. Çin hem Kıbrıs, hem de Türkiye ile dostane ilişkiler sürdürmekte, ilgili tüm tarafları itidalli olmaya, aramızdaki mevcut ihtilafları çözmek ve gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için diyalog kurmaya ve müzakereler yürütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

AB Konseyi dün akşam Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerine karşılık ilk yaptırımlarını duyurmuştu. Yayınlanan bildirgede, AB'ninTürkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin yaptırım kararına, “AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Moskova’nın Türkiye’nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerinden endişeli olduğunu belirtmiş, taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan çekinme çağrısı yapmıştı.