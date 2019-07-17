Çin'deki intikam cinayetine 22 yıl sonra idam

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou idam edildi.

Çin'de 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren kişi idam edildi.

Şaanşi eyaletine bağlı Hancong Orta Halk Mahkemesi, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren bir komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou'nun idam edildiğini duyuruldu.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin açıklamasına göre, Cang'ın annesi 1996'da 17 yaşındaki Vang Cıncün adlı komşusu tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

A man in northwest China was executed for killing three neighbors in apparent revenge for his mother’s death more than two decades earlier.

https://t.co/7oDuLqvqoV — Inquirer (@inquirerdotnet) July 17, 2019

Olayın ardından mahkemeye çıkan Vang'a 18 yaşından küçük olduğu için 7 yıl hapis ve yaklaşık 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 300 lirası) tazminat cezası verildi.

Açıklamada, Cang'ın psikolojisinin olayın yaşandığı günden beri bozulduğu ifade edildi.

Cang, geçen yıl Çin Bahar Bayramı arifesinde köyüne dönen Vang ailesine saldırmak için yüzüne taktığı maskeyle komşularının geçeceği bir yerde saklandı.

Komşusu Vang ve onun kardeşiyle babasını kesici aletlerle öldüren Cang, yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda idam edildi.