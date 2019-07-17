Paralimpik atlet Pistorius'un tehdit ettiği eski futbolcu Mark Batchelor öldürüldü

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü 2015 yılında mahkemece onanan Güney Afrikalı paralimpik koşucu Oscar Pistorius'un bir zamanlar tehdit ettiği eski futbolcu Marc Batchelor'un silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

2011'de engelsizlerle birlikte yarışmak için açtığı davayı kazanarak dünyaya adını duyuran bacakları olmayan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten 2015'te 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2017'de ise mahkeme Pistorius'un hapis cezasını 13 yıl 5 aya yükseltmişti.

Pistorius'un ismi şimdi de 30 yaşında öldürdüğü sevgilisi Reeva Steenkamp'ın ailesinin tanıklarından eski futbolcu Marc Batchelor'un ölümü ile anılıyor.

Zira, 1997-1998 yılları arasında Kaizer Chiefs forması da giyen Batchelor'ın, dün evinin yakınlarında, arabasının içindeyken silahlı saldırıya uğradığı ve öldüğü duyuruldu. Batchelor'ın bu trajik ölümü sonrası gözler bir anda Oscar Pistorius'a çevrildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Çünkü Batchelor tanıklık yaptığı bir duruşma sırasında "Pistorius, eski sevgilisi Samatha Taylor ile birlikte olduğum gerekçesiyle beni tehdit edip 'bacaklarımı kıracağını' söylemişti" demişti.

Pistorius'un sinirli kişiliği ile ilgili fikir veren bu ifade, mahkemenin karar almasında da rol almıştı.

'ARAŞTIRMAMIZ SÜRÜYOR'

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Yarbay Lungelo Dlamini; "Eski futbolcu Marc Batchelor'ın, Olivedale'daki evinin yakınlarında, iki motorsikletli tarafından silahlı saldırıya uğradığını düşünüyoruz. Birçok defa arabaya ateş açılmış ve aracının içinde ölmüş. Saldırganların araçtan bir şey almadıklarını söyleyebiliriz. Bu saldırının sebebini henüz, kimse de suçlu olarak yakalanmadı. Araştırmalarımız sürüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Pistorius 14 Şubat 2013'te başkent Pretoria'daki kendi evindeki kilitli tuvalette kapısının arkasından 4 el ateş ederek içerideki model kız arkadaşı Steenkamp'ı öldürmüştü.

Kız arkadaşını hırsız zannettiği için vurduğunu öne süren atlet ilk olarak 'kasıtsız öldürme'den suçlu bulunmuş, 2015'te Yüksek Mahkeme cezayı cinayete çevirmişti.

2016'da da mahkeme cinayet suçundan Pistorius'u 6 yıl hapse mahkum etmişti. 2017'de ise mahkeme Pistorius'un hapis cezasını 13 yıl 5 aya yükseltmişti.

6 altın madalya sahibi eski paralimpik atlet Pistorius 2012 Londra Olimpiyatları'na da katılmış ve Olimpiyat'larda yarışan iki ayağı da ampute olan ilk kısa mesafe koşucusu olarak tarihe geçmişti.

Bıçağı andıran protezleriyle yarışan Pistorius, 'Blade Runner' ve 'Dünyanın ayakları olmayan en hızlı insanı' gibi takma adlarla anılmıştı.

Arabası içinde silahlı saldırıya uğrayan Marc Batchelor ise Kaiser Chiefs dışında Orlando Pirates ve Bafana Bafana formalarını da giymişti.