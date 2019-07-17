Duterte 'beyaz adamlar' tarafından yargılanmak istemiyor: Aptal olmalısınız

‘İlginç’ çıkışlarına bir yenisini ekleyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İzlanda’nın kendisini BM’ye şikâyet etmesi hakkında ‘beyaz adamlar tarafından yargılanmak istemediğini, bunun aptallık olacağını’ söyledi.

Filipinler’de yargı sisteminin gayet iyi işlediğini belirten Rodrigo Duterte, uluslararası bir mahkemenin kendisini yargılamasına izin vermenin ‘aptallık’ olacağını söyledi.

Duterte, “Sadece bir Filipin mahkemesinin karşısına çıkarım ya da yargılanırım. Filipinli yargıçların başkanlık ettiği, bir Filipinlinin kovuşturduğu… Bir beyaza cevap vermem, sorular soran, oradaki beyaz adamlara. Aptal olmalısınız” dedi.

“Ben bir Filipinliyim” diyen Duterte, şöyle devam etti; “Burada mahkemelerimiz var. Saçmalık. Beni başka bir yere götürmek zorunda mısın? Böyle olsun istemem. Benim ülkem var. İşliyor. İşlediğini biliyorum. Burada adalet işliyor.”

DAHA ÖNCE GEREKİRSE ‘HAPİSTE ÇÜRÜRÜM’ DEMİŞTİ

BM İnsan Hakları Konseyi, İzlanda'nın girişimi üzerine Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde ‘yargısız cinayetler’ ve ‘ortadan kaybolmalara’ yönelik iddialar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rodrigo Duterte ise İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını belirterek bu ülkeyle ilişkilerini kesme tehdidinde bulunmuştu.

Ancak aynı Duterte, daha önce uyuşturucu ile mücadeleye kendini adadığını ve gerekirse bu uğurda Uluslararası Ceza Mahkemesi karşısına çıkmayı ya da hapiste çürümeyi bile göze alacağını söylemişti.