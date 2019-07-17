Hindistan: Rusya, S-400 sevkiyatını Nisan 2023'te tamamlayabilir

Hindistan'da yayın yapan Economic Times'ın haberine göre Naik, parlamentoda Rusya'yla yapılan S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın 5 Ekim 2018'de imzalandığını anımsatan Naik, "Sevkiyat muhtemelen Nisan 2023'e kadar tamamlanmış olacak" dedi.

Rusya'dan S-400 sistemi teslim alan ilk yabancı ülke Çin'di. Türkiye ve Hindistan da Rusya ile S-400 anlaşması imzalamış ülkelerden. Ancak ABD, Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkenin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin kendi Patriot sistemiyle entegre edilemeyeceği endişesini gösteriyor.