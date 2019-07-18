Sri Lanka Devlet Başkanı, saldırıların faillerinin idamını istiyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Daily Mirror'a göre Sirisena, saldırganların suçlu olduklarını gösteren somut kanıtlara sahip olduklarını belirterek, 290 kişiyi öldüren bu kişilerin hepsinin idam cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı, idam cezasının 'daha iyi bir toplum için gerekli ve suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı' olduğunu savundu.

Sirisena, darbe teşebbüslerinin, terör saldırılarının ve cinayetlerin Sri Lanka hukuk sisteminde karşılığının idam cezası olduğunu, idam cezasını engellemenin, sadece suçlulara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.