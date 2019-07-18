Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı, çıkan yangında en az 20 kişi yaşamını yitirdi

Fujimi Ward’da bulunan ‘Kyoto Animation’ adlı üç katlı stüdyoda sabah saatlerinde yangın başladı. Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.

Emniyet kaynakları, bir kişinin, stüdyo binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti. Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin 41 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, kundaklamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Police say there have been multiple deaths in a fire at an animation studio in Kyoto. They say a 41-year-old man poured what appeared to be gasoline around the studio. pic.twitter.com/xBr0s4R6VF — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 18 Temmuz 2019

​Yangındaki kayıplara dair sayılar henüz netleşmese de kaynaklar en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30’dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Sayının artmasından endişe ediliyor.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

BAŞBAKAN: DEHŞET VERİCİ

Başbakan Şinzo Abe, facianın ‘kelimelerle ifade edilemeyecek kadar dehşet verici’ olduğunu belirtti.

Şinzo, yaşamını yitiren kişilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan ‘Kyoto Animation’ (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.