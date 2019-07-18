‘Eski Malezya Kralı, Moskova güzeli eşinden boşandı’

2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile evlenmesinin ardından 2018 yılının sonlarında tahtından feragat eden eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed’in, yakın zamanda bir bebek dünya getirdiği haberleri basına yansıyan eşinden boşandığı iddia edildi.

Malezya basınına yansıyan haberlere göre, 22 Haziran’da açılan boşanma davası süreci 1 Temmuz’da tamamlandı.

Yapılan açıklamalarda boşanmanın nedenine yer verilmemiş olsa da, New Straits Times gazetesi sosyal medyada yayımlanan birtakım açıklamalara gönderme yapıp İslami usullere göre gerçekleştirilen boşanmadan geri dönüş olmadığını yazdı. Gazeteye göre çiftin yeniden bir araya gelebilmeleri için, Voyevodinaya’nın öncelikle başka biriyle evlenip dul kalması gerekiyor.

Ancak Beşinci Muhammed, söz konusu haberleri henüz doğrulamış değil.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Tem, 2019, 3:28öö PDT )

Eski Malezya Kral Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, geçtiğimiz kasım ayında dünya evine girmişti. Nikâh öncesinde Voyevodinaya, İslam dinine geçtiğini duyurmuş ve Rihan ismini almıştı. Çiftin nikâh töreni, Moskova'daki Barviha kasabasında İslami usullere uygun olarak alkolsüz ve helal gıda ikramıyla düzenlenmişti.

Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi ünvanını da yitirmişti.

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Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs tarihinde dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.