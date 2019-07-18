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17:41 18 Temmuz 2019
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    doğum + bebek

    Bir aylık torununa alkol veren dede, katil oldu

    © AA /
    Asya & Pasifik
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    Çin’in başkenti Pekin'de bir aile, bebeklerinin birinci ayını kutlamak için bir davet düzenledi. Kutlama esnasında dedesinin alkollü içeceğinden tattırdığı bebek, alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.

    © İHA /
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    Huang ailesi, birinci ayını dolduran bebekleri için adet gereği yakınları ve dostlarını davet ettikleri bir kutlama düzenledi.

    Minik bebeğin dedesi, yakınlarıyla beraber kadeh kaldırmak üzere torununu kucağına aldı. Ancak bir misafir, bebek içmezse dedesinin de alkol alamayacağına dair birtakım şakalar yaptı. Oldukça alkollü olduğu belirtilen dede, bu sözlere kendini kaptırıp eline aldığı alkol dolu kadehten minik torununa bir yudum içirdi.

    Ardından bebeğin ağlamaları sonucu durumu fark eden anne, öfkeyle bebeğini dedesinin kucağından aldı. Ağzında alkol kokusu hissettiği bebeğini alıp başka bir odaya geçen anne, 30 dakika kadar sonra minik bebeğinin nefes almayı kestiğine şahitlik etti.

    Derhal hastaneye yetiştirilen bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    DEDE, HAMİLE KALAMADIĞI İÇİN GELİNİNE KÖTÜ DAVRANIYORDU

    bebek
    © Flickr / Jennifer Chong
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    Doktorlar, otopsi sonucunda bebeğin ölüm nedenini ‘alkol zehirlenmesi’ olarak teşhis etti ve olaydan sorumlu aileye, “Bebeklerin alkol tüketemeyeceğinden haberiniz yok mu? Bir çocuğun hayatıyla nasıl böyle oynayabilirsiniz?” diye sordu.

    Olayın şokuna henüz atlatamayan ve yaşananları kabullenmeyi reddeden annenin, kayınpederine pek çok kez tokat attığı öğrenildi.

    Yapılan açıklamalara göre genç kadın, evlendiği günden beri hamile kalamadığı gerekçesiyle kayınpederi ona kötü davranıyordu. Aralarındaki ilişki, ancak bir erkek çocuk dünyaya getirdiğinde normalleşmişti.

    Acil servis doktoru Taylor McCormick’e göre, alkolün yetişkinlere nazaran bebeklerin vücudunda daha hızlı karışıyor. Alkol, merkezi sinir sistemini doğrudan etkiliyor. Çocuklarda alkol, 30 dakikadan dahi kısa sürede kana karışabiliyor. Bebeklerde alkol zehirlenmeleri; nefes almakta güçlük çekme, ağırlaşan fiziksel aktiviteler ve nöbet geçirme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Aynı zamanda kimi araştırmalar, kan şekerinin de düştüğünü göstermiştir.

    Alkol zehirlenmesinin bebekler üzerindeki uzun süreli etkileri henüz saptanmadı. Ancak nefes almakta güçlük çeken bebeğin beynine giden sınırlı oksijen akışı neticesinde, bir takım kalıcı beyin hasarlarının oluşabileceği öngörülüyor.

    Henüz bebeklerini emzirmeyi sürdüren anneler için en güvenli seçenek, alkol tüketmemeleri.

    Günde bir kadehe kadar tüketilen ılımlı dozdaki alkolün, annesini emmekte olan bebeğe zarar verdiğine dair henüz bir çalışma bulunmuyor. Ancak her halükarda alkol tüketen annenin bebeğini emzirmeden önce en az iki saat beklemesi öneriliyor. Zira annenin kanına karışan alkol, her halükarda emzirdiği bebeğine geçecektir.

    Alkol tüketiminden ilk 30 ila 60 dakika sonrasında annenin göğüslerindeki sütün alkol oranı maksimum seviyeye ulaşır. Ancak alkol tüketimi arttıkça, bu sürenin uzunluğu da artıyor.

    Anne sütünden geçen az miktarda alkol dahi bebeğin gelişim sürecini ve uyuma düzenini oldukça bozabiliyor. Bunun yanında aşırı alkol tüketimi annenin bilincini yitirmesine neden olarak, bebeği için güvenli şartları sağlayabilmesine engel olabilir. Aynı zamanda alkol tüketimi, annenin salgıladığı süt miktarının azalmasına da neden olabilir.

    Etiketler:
    Pekin, Çin, Alkol, Bebek
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