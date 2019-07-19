Apple CEO'su Cook'tan 'Kyoto Animation' yangınına ilişkin açıklama: 'Kahredici'

Apple CEO'su Tim Cook, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen Kyoto Animation yangınına ilişkin açıklama yaparak, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini dile getirdi.

Apple CEO’su Tim Cook, 33 insanın hayatını kaybettiği Kyoto Animation stüdyosundaki yangın için 'kahredici bir saldırı' dedi.

Webtekno'nun aktardığına göre Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan trajedinin Japonya dışında da hissedildiğini ifade etti.

Cook, paylaşımında şunları söyledi:

"Kyoto Animation, dünyanın en yetenekli ve hayalperest animatörlerine ev sahipliği yapıyordu. Bugünkü bu kahredici saldırı, Japonya'nın ötesinde de hissedilen bir trajedi. KyoAni sanatçıları, başyapıtlarıyla tüm dünyaya ve birçok jenerasyona neşe saçmıştı."

Kyoto Animation is home to some of the world’s most talented animators and dreamers — the devastating attack today is a tragedy felt far beyond Japan. KyoAni artists spread joy all over the world and across generations with their masterpieces. 心よりご冥福をお祈りいたします。 — Tim Cook (@tim_cook) July 18, 2019

AP'de yer alan habere göre bir şahıs, binaya henüz tanımlanamayan bir sıvı dökerek ateşe vermişti. Reuters’ta yer alan habere göre ise şahıs, binayı ateşe vermeden önce 'Ölün' diye bağırmıştı.

AP'ye göre bina yanmaya başladığında içerisinde 70 kişi bulunuyordu. Binada bulunanlardan 33 kişi hayatını kaybederken 36 kişi ise yaralandı. Habere göre, binayı ateşe veren kişi de yaralananlar arasında bulunuyor.