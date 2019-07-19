Japonya'daki animasyon stüdyosu yangını: Kitabını çaldığına inandığı için kundaklamış

Japonya’nın Kyoto kentinde 33 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan animasyon stüdyosunun kundaklanmasına dair detaylar ortaya çıkıyor. Şüphelinin, kitabını çaldığını düşündüğü için stüdyoyu kundakladığı öne sürüldü.

Japon Kamu yayıncısı NHK, Kyoto Animation stüdyosunun kundaklanmadan sorumlu şüphelinin kimliğini Shinji Aoba olarak açıkladı.

Medyada yer alan diğer haberlerde de şüphelinin, romanını çaldığını düşündüğü için animasyon stüdyosunu kundakladığı iddia edildi.

Kyodo News, 41 yaşındaki şüphelinin yakalandığında suçunu itiraf ettiğini belirtti ve stüdyonun romanını çaldığına inandığı için bu saldırıyı planladığını söylediğini aktardı.

The 41-year-old man apprehended for an arson attack on a #KyotoAnimation studio has been identified by local police as Shinji Aobahttps://t.co/OqL07VYbmT — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 19, 2019

​‘KIZGIN GÖRÜNÜYORDU’

Şüphelinin gözaltına alınışına tanık olan bir kadın, “Memnuniyetsiz ve kızgın görünüyordu. Eserinin nasıl çalındığına dair bir şeyler söylüyordu” dedi.

Öte yandan Nippon TV ise şüphelinin kendini yaktıktan sonra tedaviye alındığını ve anestezi etkisinde olduğu için henüz sorgulanamadığını kaydetti.

Medyanın aktardığına göre ehliyeti Tokyo’nun kuzeyindeki Saitama’ya kayıtlı olan şüpheli, olay yerine trenle geldi ve yanında 20 litre benzin vardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON 20 YILIN EN ÖLÜMCÜL SUÇU

Son 20 yılın en ölümcül olayı olarak kayda geçen yangında Kyoto Animation stüdyosuna giren bir kişinin, etrafa benzin döktüğü ve ardından sıvıyı ateşe verdiği belirtiliyor. Zanlının binayı ateşe verirken "Geberin" diye bağırdığı da kaydediliyor.

Çıkan yangında 33 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Yaralılardan 10 kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

KyoAni adıyla bilinen ve 1981'de kurulan Kyoto Animation şirketinin başkanı Hideaki Hatta, saldırı öncesi çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.

Bu saldırı, Tokyo’da 2001 yılında 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklamadan sonra şiddet suçlarının bir hayli seyrek görüldüğü Japonya’daki ikinci en ölümcül vaka olarak görülüyor.