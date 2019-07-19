Hindistan, Rusya’dan satın almak için Su-57 uçaklarını ‘iş başında’ görmeyi bekliyor

Hindistan Hava Kuvvetleri komutanı Mareşal Birender Singh Dhanoa Rus Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Beşinci nesil savaş uçaklarından bahsedecek olursak, bu konunun henüz değerlendirilmediğini söylemek isterim. Söz konusu uçaklar konusundaki kararımızı, ancak Rus ordusunun kullanımına alınmalarından sonra verebiliriz. Yani uçağı iş başında görmemiz ardından onu satın almayı değerlendireceğiz."

Rusya'nın beşinci nesil Su-57 uçaklarının testlerinde son aşamaya gelinmiş durumda. Söz konusu uçaklarından ilkinin Rus ordusunun kullanımına bu yıl içerisinde girmesi bekleniyor.