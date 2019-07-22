Hindistan bu kez başardı: Ay'da su arayacak uzay aracı başarılı bir şekilde fırlatıldı

Hindistan, uçuşa 56 dakika kala Ay görevini iptal etmesinden bir hafta sonra gerçekleştirdiği denemede, insansız uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattığını duyurdu.

Hindistan Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Ay’ın güney kutup bölgesinde su arayacak Chandrayaan-2 adlı uzay aracının başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

On binlerce kişinin izlediği fırlatma töreni televizyonlardan da canlı yayınlandı.

Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

And we have liftoff! India just launched the Chandrayaan-2 spacecraft in an attempt to reach the south pole of the moon after an aborted effort last week https://t.co/Ry6Cz5aH6t pic.twitter.com/iwXbJT2GAf — Bloomberg (@business) July 22, 2019

​İLK KEZ SU ARAYACAK

Geçen hafta, fırlatma aracının sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık gerekçe gösterilerek görev, fırlatmaya 56 dakika kala durdurulmuştu.

Hindistan bu projeyle, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aramayı planlanıyor. Ay'ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek.

Hindistan, daha önce de Chandrayaan-2'nin öncüsü 'Chandrayaan-1' uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.