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11:26 23 Temmuz 2019
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    Cinsiyete göre kürtaj endişesi: Hindistan'da 132 köyde son 3 ayda hiç kız çocuğu doğmadı

    © AP Photo / Rafiq Maqbool
    Asya & Pasifik
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    Hindistan’ın kuzeyinde 132 köyde son üç ayda dünyaya gelen 216 bebek arasında hiç kız çocuğu bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ‘cinsiyete göre kürtaj’ yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

    Hindistan'da kadınlardan cinsiyet eşitliği için 620 km'lik insan zinciri
    © REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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    Yeni Delhi merkezli ANI haber ajansının aktardığına göre, Uttarakhand eyaletinde bulunan Uttarkashi bölgesinde yayımlanan resmi doğum oranları dişi fetüslere kürtaj uygulandığına dair endişe yarattı. Hükümetin de elinde bulunan verilere göre bölgede son üç aydaki 216 doğumda sadece erkek bebekler dünyaya geldi.

    'KIRMIZI BÖLGE' OLARAK İŞARETLENDİ

    Hiç kız çocuğunun doğmadığı 132 köy ‘kırmız bölge’ olarak belirlendi. Bu, buradan gelecek verilerin çok daha sıkı bir şekilde inceleneceği anlamına geliyor.

    Hindistan - Sabarimala tapınağı
    © REUTERS / Sivaram V
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    Hindistan, dişi fetüslere yönelik kürtajı 1994’te yasakladı ancak uygulama sürüyor. Çünkü erkek çocuklar potansiyel ‘aile reisi’ olarak değerlendirilirken, kız çocuklar ‘maddi bir yük’ gibi değerlendiriliyor. Ayrıca hâlâ bazı bölgelerde devam eden 'geleneğe' göre aileler kız çocukları evlendiğinde başlık parası ödüyor.

    YASAL YAPTIRIM VAR

    Uttarkashi  bölgesinin sulh hâkimi Ashish Chauhan, verilerin ‘şüpheli’ olduğunu belirtti ve yasadışı uygulamaların yaygın bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

    Chauhan, cenin ölümüne izin veren ailelerin yasal yaptırımla karşılaşacağını da söyledi.

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    © AFP 2019 / AFP
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    Eyalet yasama meclisi üyesi Gopal Rawat ise, sağlık müdürlüğünü araştırma için görevlendirdiğini açıkladı. Rawat ayrıca hükümetin geniş çaplı bir farkındalık kampanyası başlatacağını duyurdu.

    Sosyal hizmetler görevlisi Kalpana Thakur ise hükümeti eleştirdi. Thakur, “Son üç ayda bu köylerde hiç kız çocuğu doğmadı. Bu sadece bir tesadüf olamaz. Bu, dişi kürtajının uygulandığını gösteriyor. Hükümet ve yönetim ise hiçbir şey yapmıyor” dedi.

    HÜKÜMET VERİSİ: 63 MİLYON KADIN 'EKSİK'

    2011 verilerine göre, 943 kıza karşı bin erkek çocuk dünyaya geldi. Bu oranın bazı kuzey eyaletlerinde 850’ye kadar düştüğü saptanmıştı.

    Hindistan hükümetinin geçen yıl hazırladığı bir rapor ise, ülke nüfusunda yaklaşık 63 milyon kadının ‘eksik’ olduğunu ortaya koymuştu. Rapor, bunun sebebini erkek çocukların tercih edilmesi olarak belirtmişti.

    Etiketler:
    kürtaj, Bebek, Soruşturma, çocuk, cinsiyet, Erkek, kız, Doğum, Hindistan
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