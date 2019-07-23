Hindistan, Trump'ın Keşmir sorununa dahil olmasını istemiyor: Arabuluculuk teklif etmedik

Hindistan, Pakistan ile yaşadığı Keşmir sorununda arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump’a geçit vermedi. "Böyle bir talepte bulunmadık" diyen Hindistan, tek muhatabının Pakistan olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray’da Pakistan Başbakanı İmran Han ile ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Donald Trump, Pakistan'ın Hindistan ile arasındaki Keşmir sorunu için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, “İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, arabulucu olabilirim' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı" dedi.

'İKİ TARAFLI ÇÖZERİZ'

Ancak Trump’ın bu ifadesi Hindistan tarafından hızla yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakanı Narendra Modi tarafından ABD Başkanına böyle bir talepte bulunulmadı. Hindistan’ın tutarlı konumu gereğince Pakistan ile olan tüm sorunlar iki taraflı tartışılır. Pakistan ile anlaşma, sınır aşan terörizmin bitmesini gerektirir” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Parlamentonun Eyaletler Meclisi'nde (Rajya Sabha) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan tarafından ABD Başkanı'na böyle bir talepte bulunulmadığına dair meclisi kati surette temin etmek istiyorum" dedi.

'EN UFAK BİR FİKRİ YOK'

Hint siyasetçi Shashi Tharoor da ABD’yi eleştirdi ve ‘Trump’ın ne dediği hakkında en ufak bir fikri olmadığını’ belirtti.

Tharoor, “(Trump) Hem bilgilendirilmiyor hem de Modi’nin ne söylediğini anlamıyor” dedi.

Hindistan ve Pakistan, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Keşmir’in tamamında hak iddia ediyor ancak iki ülke de sadece belli bir bölümünü kontrol ediyor.

Bölge için uzun süre savaşan iki ülke arasındaki tansiyon son olarak şubat ayında Hindistan tarafından kontrol edilen bölgede 44 askerin ölümüne yol açan canlı bomba saldırısının ardından tekrar alevlenmişti. Bunun üzerine Hindistan ‘terörü beslediği’ gerekçesiyle Pakistan’a hava saldırısı düzenlenmiş, Pakistan da karşılık vermişti.