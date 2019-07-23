Kim'den yeni denizaltı incelemesi: Partinin askeri hedeflerini tam kapasiteli uygulayabilecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni üretimi olan denizaltı üzerinde incelemelerde bulundu. Denizaltının, 'partinin askeri ve stratejik hedeflerini tam kapasiteli uygulayabileceği' belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni üretilen denizaltı gemisini denetledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, 'partinin askeri ve stratejik hedeflerini tam kapasiteli uygulayabilecek şekilde inşa edilen gemiden büyük memnuniyet duyduğu' belirtildi.

Denizaltının, Japon Denizi'nde taktik görevler gerçekleştirmek üzere kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan, geminin sahip olduğu silahlar ve askeri kapasitesine dair ise bilgi verilmedi.

Supreme Leader Kim Jong-un has inspected a new submarine aimed at implementing North Korea's "military strategic intention". There's no word on the date of the inspection, but state media say its deployment in the East Sea - also called the Sea of Japan - is "near at hand". pic.twitter.com/m7T8ftpxEx — Shreyas Reddy (@shreyas_k_reddy) July 23, 2019

​Ziyareti esnasında Kim, denizaltı kullanımının stratejik öneme sahip olduğunu belirtti ve donanma için geliştirilen silahların, ülkenin güvenilir bir şekilde savunulmasını sağladığını söyledi.

Öte yandan, Kim'in ziyaretinin yayınlanması öncesinde Güney Koreli ve ABD'li uzmanlar 'Kuzey Kore'nin balistik füze taşıyan bir denizaltı ürettiği şüphesinde olduklarını' vurgulamışlardı.