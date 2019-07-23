Duterte, BM soruşturması konusunda 'rahat': Bana güzel ve rahat bir hücre verirseniz anlaşabiliriz

BM’nin mercek altına aldığı 'uyuşturucu operasyonlarında yargısız infaz' iddiaları hakkında yargılanmaktan ‘endişe etmeyen’ Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Eğer bana güzel ve rahat bir hücre sağlarsanız birbirimizi anlayabiliriz” dedi. Bir adım ileri giden Duterte, uyuşturucuyla mücadelede idam cezasının geri getirilebileceğini söyledi.

Rodrigo Duterte, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasına bir kez daha meydan okudu.

Geleneksel ulusa sesleniş konuşması için başkent Manila’da kameraların karşısına geçen Duterte, “Yargısız infazlar – Uluslararası Ceza Mahkemesine rapor… Eğer bana kış aylarında ısıtılan güzel ve rahat bir hücre ile sınırsız eş ziyareti sağlarsanız, birbirimizin dilinden anlayabiliriz” dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, İzlanda'nın girişimi üzerine Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde ‘yargısız cinayetler’ ve ‘ortadan kaybolmalara’ yönelik iddialar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Duterte ise, ‘beyaz adamlar tarafından yargılanmak istemediğini, bunun aptallık olacağını’ söyleyerek buna yanıt vermişti.

‘İDAM CEZASINI GERİ GETİRELİM’

Rodrigo Duterte, konuşmasında tepki çekecek bir çıkış daha yaparak BM’nin de gündeminde olan bu uyuşturucu operasyonlarının bir parçası olarak idam cezasını getirebileceklerini söyledi.

Duterte, “Uyuşturucuyla bağlantılı iğrenç suçlar için ve benzer şekilde yağmacılık için idam cezasını geri getirmelerini Kongre’den saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN İLE SAVAŞ MI İSTİYORSUNUZ?’

Rodrigo Duterte’nin gündeminde daha önce “Adalarımıza dokunursanız askerlerime intihar görevi vereceğim” diyerek meydan okuduğu Çin de vardı.

Çin’e meydan okumadığını, bunun da teslimiyetten değil ‘çatışmadan kaçınma isteğinden’ kaynaklandığını belirten Duterte, şöyle açıkladı, “Denizcilerimi Çinli balıkçıların defetmek için gönderirim, sizi temin ederim ki, bir tanesi bile canlı dönemez. Eğer yeni firkateynimi gönderirsem, büyük bir kısmı yok edilir çünkü onların adada zaten güdümlü roketleri var. Kurduklarının en hızlısı Manila’ya yedi saniyede ulaşabilir. Savaş mı istiyorsunuz?”

DIŞARIDA PROTESTO VARDI

Duterte konuşurken, binlerce kişi Filipinler’e ait sularda Çinli balıkçı teknelerine avlanma izni verilmesinden dolayı hükümeti protesto etti.

Güney Çin Denizi'nde haziran ayında Filipinler'e ait bir teknenin Çin'e ait bir geminin çarpması sonucu batması tepkilere neden oldu. İki ülke arasında ayrıca en az 200 Çin teknesinin Filipinlilerin Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında görülmesinin ardından başlayan egemenlik tartışması bulunuyor.

© AP Photo / Bullit Marquez Binlerce Filipinli, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ulusa sesleniş konuşması sırasında eylem düzenledi. Filipinliler, Duterte'nin Çin politikasını ve uyuşturucu operasyonlarında yaşanan yargısız infazları protesto etti.

‘ABARTARAK KONUŞUYORUM, BEN DE İNSANIM’

Öte yandan Rodrigo Duterte, pek çokları tarafından ‘alışılmadık’ bulunan ifade tarzına da açıklık getirdi.

“Arada bir mecazları kullanıyorum, metaforlar yapıyorum, abartarak konuşuyorum, hepsi bir noktaya işaret etmek için. Ben de herkes gibi bir insanım” dedi.