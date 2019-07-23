Çin: Uygurlara İslam ve Türk kimliği dayatıldı, dine dayalı yönetim ve dini aşırılık bir ihanettir

Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında 'Beyaz Kitap' yayınlayan Çin hükümeti, bölgede yaşayan Uygur halkının Türklerle bir bağı olmadığını ve İslam dininin de gönüllü bir şekilde değil, dayatma yoluyla yayıldığını söyledi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, farklı verilere göre 1-3 milyon kişinin yeniden eğitim merkezlerinde bulunduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Pekin'in izlediği politikaya yönelik eleştirilere yanıt vermek için Uygurlar hakkında bir rapor yayınladı.

Bölgedeki kamplarla ilgili eleştirilere şöyle yanıt verildi: "Onlara (Çin'in politikasını eleştirenlere) göre, Uygurlar kamplarda milli ve dini kimlik ortaya koydukları, asimile olmayı reddettikleri için tutuluyorlar. Çin hükümetinin ve müttefiklerinin (Rusya dahil) görüşüne göre Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde kamplar, Uygurların, Kazakların, Kırgızların ve diğer azınlık temsilcilerinin dil, Çin kanunlarını öğrenme ve yeni meslek edinme imkanı bulduğu yetiştirme ve nitelik geliştirme kampları."

'İSLAM'IN KABULÜ GÖNÜLLÜ OLMADI'

Raporda, "Sıradan Uygurların İslam'ı kabulü gönüllü değil, bir dizi savaşın ve yönetici sınıfın dayatmasının sonucu gerçekleşti. İslam, Sincan'ın ne ana ne de yegane dini. İslam dini Arap İmparatorluğu tarafından yayılmış ve dayatılmış olup, dine dayalı yönetim ve dini aşırılık bir ihanettir ve karşı durulması gereken bir unsurdur" dendi.

'DOĞU TÜRKİSTAN DEVLETİ HİÇBİR ZAMAN VAR OLMADI'

Ülkenin kuzey batısındaki Sincan bölgesinin tarih boyunca ayrılıkçı grupların çabalarına rağmen Çin'in ayrılamaz bir parçası olduğu savunulan raporun yazarları, "Uygurların Türklerle bir bağı bulunmuyor, aksine tarihlerinin erken döneminde Türklerden zarar gördüler ve 10. yüzyıla kadar Türk kabilelerin saldırılarına maruz kaldılar. Ayrıca Doğu Türkistan devleti hiçbir zaman var olmadı" ifadelerini kullandı.

Sincan'ın Han Hanedanlığı'ndan bu yana Çin'in bir parçası olduğu belirtilen raporda, bölge halkının uzun bir göç ve entegrasyon süreci ile şekillendiği kaydedildi.