Afganistan, Trump'tan açıklama bekliyor

Kabil, “Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum” açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘açıklama’ istedi.

Donald Trump’ın ‘ne demek istediğine’ açıklık getirmesini talep eden Afganistan Başkanlık Sarayı, bir açıklama yayımlayarak, “Afgan ulusu, hiçbir yabancı gücün kaderini belirlemesine izin vermedi, vermeyecek” dedi.

Açıklamada, “Afgan hükümeti, ülkede barışın sağlanmasına yönelik ABD’nin çabalarını desteklemekle birlikte, yabancı devlet başkanlarının Afgan liderliğinin yokluğunda Afganistan’ın kaderini belirleyemeyeceğini vurgular” ifadeleri kullanıldı.

The Afghan government, seeking explanation and clarification from Washington: What exactly did President Trump mean when he said he could kill 10 million people and wipe our country off the face of the earth if he wanted to? pic.twitter.com/L7mR3F1Cw1 — Camilla Schick (@CamJourno) July 23, 2019

​Beyaz Saray’da dün Pakistan Başbakanı İmra Han’ı ağırlayan Donald Trump, bir soru üzerine “Eğer bu savaşı kazanmak isteseydim Afganistan yeryüzünden silinirdi. 10 günde yok olurdu; ancak bu yoldan gitmek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'MAKUL BİR ASKERİ ÇÖZÜM YOK'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise, Trump’ın müzakere edilmiş bir barışa olan ihtiyacı tekrarladığını savundu.

Halilzad, “Afganistan’daki savaş için makul bir askeri çözüm yok, barış siyasi anlaşmalar aracılığıyla sağlanmalı” dedi.

Taliban ile Afganistan hükümeti, 18 yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve ülkede barışı sağlamak için bir dizi barış görüşmelerinde bulundu.

Afgan Barış Süreci'ne ilişkin Çin, ABD, Rusya, Pakistan ve Taliban'ın 12 Temmuz'da Pekin'de katıldığı görüşmede, 8 maddelik geçici anlaşmaya varılmıştı. Katılımcılar, barış yapılması konusunda mutabık olduklarını ve nihai anlaşma için çalışmaları hızlandıracaklarını vurgulamıştı.