Çin'den yeni Beyaz Kitap: Yeni dönemde ulusal savunma

Çin, 'Yeni Dönemde Çin'in Ulusal Savunması' başlığıyla ve ülkenin ulusal güvenlik anlayışının 'uluslararası kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla' yeni bir Beyaz kitap yayınladı.

Çin Devlet Konseyi tarafından çeşitli aralıklarla yayınlanan ve önemli konu başlıklarına dair Çin yönetiminin tutumunu açıklayan Beyaz Kitap'ın bugün yayınlanan son sayısında ülkenin ulusal güvenlik anlayışına değinildi.

Ülkenin ulusal güvenlik anlayışının 'uluslararası kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla' yayınlanan 55 sayfalık belge 6 ana bölümden ve ek notlardan oluşuyor.

Bölümler, 'uluslararası güvenlik', 'yeni dönemde Çin'in ulusal savunma politikası', 'yeni dönemde Çin'in askeri görevleri' ve 'insanlığın ortak geleceği için ortak bir gelecek inşa etmek' gibi başlıklardan oluşuyor.

Beyaz Kitap, Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana çeşitli aralıklarla basılıyor.