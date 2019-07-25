'Kuzey Kore, tanımlanamayan kısa menzilli bir roket ateşledi'

Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin, ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden 'tanımlanamayan' bir roket ateşlediğini bildirdi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Genelkurmay, "İlave atış başlatma konusunda durumu izliyor ve teyakkuzu sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

AFP'nin haberinde ise, bir ABD yetkilisi 'kısa menzilli' bir roket ateşlendiğini söyledi.

Kuzey Kore, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izlemişti.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze denemelerinin 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu belirtilmişti.