'ABD'ye ait bir savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanması'na ait bir savaş gemisinin ada ülkesi Tayvan'ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.

ABD Donanması'na bağlı Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Antietam, 112 mil genişliğindeki ve Tayvan'ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanma Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, "Gemilerin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

USS Antietam kruvazörü, Tayvan Boğazı'ndan en son geçtiğimiz ekim ayında geçmişti.