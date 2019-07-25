'ABD'ye ait bir savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı'

ABD Donanması'na bağlı Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Antietam, 112 mil genişliğindeki ve Tayvan'ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD Donanma Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, "Gemilerin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
USS Antietam kruvazörü, Tayvan Boğazı'ndan en son geçtiğimiz ekim ayında geçmişti.
URGENT: US Navy warship #Antietam sails through contested #Taiwan Strait @USNavy https://t.co/JSpTqspq4G pic.twitter.com/qnlvU33LI7— Sputnik (@SputnikInt) July 24, 2019
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