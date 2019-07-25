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04:49 25 Temmuz 2019
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    Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçak

    Malezya Başbakanı: ABD, Hollanda ve Avustralya, MH17 olayının sebeplerine bakmıyor

    © AFP 2019 / Manan Vatsyayana
    Asya & Pasifik
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    Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD, Hollanda ve Avustralya’nın gerçekte Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmesinin sebeplerini tespit etmeye ve sorumlularını bulmaya ilgi duymadığını, sadece Rusya'nın hesap sormaya karar verdiğini ifade etti.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hollandalı gazeteci Max van der Werff’in MH17 olayıyla ilgili yeni belgeseli hakkında açıklamalarda bulundu.

    Uçağın düşmesiyle ilgili bağımsız soruşturma yürüten Werff’in 28 dakikalık belgeseli, geçtiğimiz haftalarda Youtube’da yayınlanmıştı.

    Belgesel, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Malezya için soruşturma yürüten Albay Muhammed Sakri’nin açıklamalarına veayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından sunulan ve Malezyalı OG IT Forensic Services şirketi tarafından 'düzmece' olarak nitelendirilen ses kayıtlarıyla ilgili uzman görüşlerine yer verildi.

    Malezya Başbakanı, "Onlar aslında olayın sebeplerine ve kimlerin sorumlu olduğuna bakmıyor ama artık bunun Rusya olduğuna karar verdiler. Biz böyle bir kararı kabul edemeyiz" dedi.

    © REUTERS / Antonio Bronic
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    Soruşturmanın ilk 6 ayında, Malezya soruşturma grubunun Ortak Soruşturma Grubu’na alınmamasının sebeplerini değerlendiren Muhammed, "Bu haksızlık ve sıra dışı olay. Uçak bizimdi ve uçakta Malezyalılar vardı, onlar da hayatını kaybetti.

    Böylelikle doğal olarak Malezya, soruşturmada yer alması gereken ilk ülkeydi… Ama onlar bizi görmezden geldi" ifadelerini kullandı.

    MH17 seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve 298 kişiye mezar olmuştu.

    Trajedinin hemen ardından Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaza ile herhangi bir alakası bulunmadığını açıklamıştı.

    MH17 uçağının yeniden birleştirilen enkazı
    © REUTERS / Michael Kooren
    ‘Rusya MH17 uçağı ile ilgili soruşturma ve davanın objektif olmadığı görüşünde’
    Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Boroday ise direnişçilerin elinde uçağı düşürebilecek hava savunma sistemlerinin olmadığını duyurmuştu. Boroday, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin, uluslararası kuruluşların uzmanlarının kaza yerinde çalışabilmeleri için Kiev ile insani ateşkes anlaşması yapacağını belirtmişti.

    Moskova birçok kez Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayandırılmadığını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak, JIT’in haksız açıklamalarının kanıtlarla desteklenmediğini ve Moskova’nın soruşturmaya gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu hatırlatıyor.

    Etiketler:
    Mahathir Muhammed, kaza, MH17, ABD, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Malezya
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