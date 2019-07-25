Uçağın düşmesiyle ilgili bağımsız soruşturma yürüten Werff’in 28 dakikalık belgeseli, geçtiğimiz haftalarda Youtube’da yayınlanmıştı.
Belgesel, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Malezya için soruşturma yürüten Albay Muhammed Sakri’nin açıklamalarına veayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından sunulan ve Malezyalı OG IT Forensic Services şirketi tarafından 'düzmece' olarak nitelendirilen ses kayıtlarıyla ilgili uzman görüşlerine yer verildi.
Malezya Başbakanı, "Onlar aslında olayın sebeplerine ve kimlerin sorumlu olduğuna bakmıyor ama artık bunun Rusya olduğuna karar verdiler. Biz böyle bir kararı kabul edemeyiz" dedi.
Böylelikle doğal olarak Malezya, soruşturmada yer alması gereken ilk ülkeydi… Ama onlar bizi görmezden geldi" ifadelerini kullandı.
MH17 seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve 298 kişiye mezar olmuştu.
Trajedinin hemen ardından Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaza ile herhangi bir alakası bulunmadığını açıklamıştı.
Moskova birçok kez Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayandırılmadığını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak, JIT’in haksız açıklamalarının kanıtlarla desteklenmediğini ve Moskova’nın soruşturmaya gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu hatırlatıyor.
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