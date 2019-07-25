Kayıt
23:13 25 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya

    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye'yi 21. yüzyıldaki doğal partneri olarak tanımlıyoruz

    © AA /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 120

    Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın birçok alanda olağanüstü dönüşüm yaşadığını belirterek, "Biz Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partnerimiz olarak tanımlıyoruz" dedi.

    S-400
    © Sputnik /
    Hindistan: Rusya, S-400 sevkiyatını Nisan 2023'te tamamlayabilir
    Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen "Mahatma Gandi Konferans Dizisi" adlı programa, Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, akademisyen ve basın mensubu katıldı.

    Büyükelçi Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişe dayanan güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

    Ülkesinin Türkiye'yi kardeşi gibi gördüğünü vurgulayan Bhattacharyya, Çanakkale ve Balkan Savaşları'nda Türk halkına yardımcı olmak için Hindistan'dan sağlık ekiplerinin geldiğini hatırlattı.

    Bhattacharyya, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de geçmişe uzandığına ve bugün de sürdüğüne dikkati çekerek, "Biz Türkiye'yi 21. yüzyıldaki doğal partnerimiz olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump’ın GTS kararı: Türkiye ve Hindistan Amerikan oyunlarını oynamak istemiyor

    TÜRKİYE - HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ

    Programda konuşan Ala ise iki ülkenin samimi ve uzun geçmişe sahip ilişkilerinin olduğunu belirterek, "Türkiye ve Hindistan kendi tarihlerindeki kritik zamanlarda birbirlerini desteklemiştir." dedi.

    Türkiye'nin Hindistan'ı dost ve önemli bir partner olarak gördüğünün altını çizen Ala, "İkili ilişkilerimizde ve uluslararası ve çok uluslu iş birliğimizde mevcut potansiyeli değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu. 

    Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Hindistan ziyaretinin ilişkiler açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu ziyaret özellikle ekonomi alanında büyük fayda sağladı." ifadelerini kullandı. 

    Hindistan - Pakistan
    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Pakistan-Hindistan gerilimi: Türkiye arabuluculuk üstlenmeye hazır

    İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de 8,6 milyar dolar olduğunu söyleyen Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu rakamı 2020'de 10 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştığını vurguladı.

    Ala, Türkiye-Hindistan Ortak Ekonomik Komitesinin bu yılın sonundan önce Ankara'da düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

    İkili ilişkilerde turizmin de önem arz ettiğini belirten Ala, Türkiye’nin Hintli turistler için önemli bir ülke olduğunu söyledi. 

    İlgili konular:

    Rosatom: Türkiye ve Hindistan, şirketimizin mini-HES'leriyle ilgileniyor
    Rus uzman: Rus ekipler, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı
    Hindistan, Trump'ın Keşmir sorununa dahil olmasını istemiyor: Arabuluculuk teklif etmedik
    Etiketler:
    Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet