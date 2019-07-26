Kamboçya, Çin'e verdiği iddia edilen üssün kapılarını gazetecilere açtı: Bakın, etrafta Çinli yok

Ziyarete eşlik eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chhum Socheat "Gazeteciler, gözlerini, burunlarınızı dört açın. Bugün size her şeyi göstereceğiz. Hiçbir şey saklayamayız, çünkü uydular var" dedi.

Wall Street Journal Kamboçya-Çin gizli anlaşması haberini ABD'li yetkililere dayandırırken, anlaşmayı yalanlayan Başbakan Hun Sen yabancı güçleri konuşlandırmanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Ream Deniz Üssü'nde devriye botları ve askerlerin arasından otobüsle geçen gazetecilerin, aşağı inmelerine izin verilmedi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı üste Çin varlığı ya da inşaat çalışması bulunmadığına dikkat çekti.

Gazetecilerin götürüldüğü binada ise "Bu tesis ABD halkı tarafından verilmiştir ve dostluk ile işbirliğinin bir ifadesidir" yazılı tabela asılıydı.

Tesisin içinde ABD'nin bağışladığı silahlı sürat motorları bulunuyordu.

Trump yönetimi, haziran ayında tesisin yenilenmesi masraflarını karşılama önerisinin Kamboçya hükümeti tarafından reddedilmesinin Ream ile ilgili olası planlar hakkında endişe açıklamıştı.

ABD'nin Kamboçya Büyükelçisi Sözcüsü Emily Zeeberg "Bu nedenle merak ediyoruz, acaba Kamboçya liderliğinin Ream Deniz Üssü için planları yabancı askeri varlık ve personelin ağırlanmasını kapsıyor mu" demişti.

ABD Büyükelçiliği tesisin Çin tarafından kullanılması ihtimaline dair haberleri takip ettiğini belirtmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chhum Socheat ise söz konusu tesisin Çin değil, Kamboçya donanmasına devredileceğini söyledi.

Çin, sıkı destekçisi olduğu ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptığı Kamboçya'daki askeri tesislere erişim sağlarsa, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarında elini güçlendirme fırsatı bulabilecek ve Güneydoğu Asya'da ABD ile müttefiklerine daha fazla meydan okuyabilecek.

Ream'ın 70 km kuzeybatısındaki bir eğlence tesisi olan Dara Sekor'da bir Çin şirketinin dünyanın en büyük uçaklarının inebileceği bir pist inşa etmesi dikkat çekiyor.