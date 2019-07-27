Filipinler'de kamu piyango şirketinin faaliyetleri 'büyük çaptaki yolsuzluk' gerekçesiyle durduruldu

PCSO tarafından düzenlenen ulusal çekilişlerin de süresiz olarak durduğunu belirten Duterte, kararın sebebinin büyük çaptaki yolsuzluk olduğunu kaydetti.
Rodrigo Duterte, "Herhangi bir mahkemenin, PCSO'daki büyük çaplı yolsuzluğu araştırma isteğimizi engellemesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.
PCSO Genel Müdürü Royina Garma da yaptığı yazılı açıklamada, devlet başkanlığı kararnamesine uyacaklarını ancak Duterte'den çekilişlere devam edilmesini isteyeceklerini ifade etti.
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