Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi serbest bırakıldı

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Şiangheilin-8, 27 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü koordine çalışmalar sonucunda serbest bırakıldı” ifadeleri kullanıldı.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
Kuzey Kore sahil güvenlik güçleri, yengeç avı için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi’ne ait Rus balıkçı gemisi Şiangheilin-8’i içindeki 15 Rus, 2 Güney Koreli mürettebatıyla birlikte alıkoymuştu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, geminin alıkonulmasına gerekçe olarak ‘Kuzey Kore bölgesine giriş ve kalma kurallarının ihlal edilmesini’ göstermişti.
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